/665193/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-بعد-تجاهلها-ذكر-اسمه-أهملت-في-حق-نفسي-عشانها

حرص السيناريست وائل عبد العزيز، توضيح موقفه من تجاهل ياسمين عبد العزيز ذكر اسمه مساء أمس، خلال لقائها مع منى الشاذلي ضمن الأشخاص الداعمين لها.

دوت الخليج يرصد تعليق وائل عبد العزيز على تجاهل ياسمين عبد العزيز ذكر اسمه

وكتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أنا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا وأنا طول عمري بعمل واجبي كآخ والا مستني تقدير لان ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجه بيني وبين ياسمين احنا زاي الفل”.

وتابع: “أنا ١٧ سنه بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت علي صله القرابه بينا الا مؤخرا بعد نجاح مسلسل ليا في ٢٠١٧ وهي الي نزلت بوست باركتلي فيه .. غير كده انا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحه وضحكتها عندي بالدنيا”.

واختتم: “أرجوا من الناس عدم اثاره الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني اهملت في حق نفسي”.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول لبرنامج معكم

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل بدء عرض الجزء الأول من الحلقة بساعات ولازل تصدرها مستمر حتى الأن، وتناولت الحلقة من البداية حتى النهاية رحلة مرضها بالكامل من بداية أولى عمليتها في مصر، حتى تعافيها بسويسرا، وجاءت تصريحاتها على النحو الأتي:

- عندي حاجة اسمها أكياس الشيكولاته على المبيض، ومش أول مرة أعمل العملية دي، وأنا عملتها 5 مرات من وأنا عندي 16 سنة.

- عملت في شهرين بس 4 عمليات، الأولى الاستئصال والتانية تجميل لبطني.

- طلعت من العملية في ألم رهيب وفضلت أقولهم أنا بموت وهما شايفين إني لازم أقوم وأمشي.

- طلع إن كان القولون عندي مخروم وجالي تسمم في الدم.

- التربي قالي ركبنا لك كشاف يا أستاذة ومستنيينك.. وكأني مثلا هقوم أشرب مياه من التربة بالليل وأرجع تاني.

- أول مرة أحس بشعور إني خلاص هموت، لغاية ما جيه يوم عرفة والناس كلها دعيتلي وكأن الدعاء كله كان من نصيبي.

- الناس قالولي لازم ترفعي قضية والدكتور يتجازى على اللي عمله.

- الدكتور ده عنده أكتر من 70 سنة معتقدش إني هرفع قضية على حد كبير في السن ده.

- سافرت سويسرا عشان يدخلوا أمعائي جوه بطني، ومرضيتش أنزل من سويسرا بعد ما خلصت إلا وأنا ياسمين وماشية ياسمين وقوية.

- في السوشيال ميديا موتوني وطلقوني وقالوا إني عملت عمليات تجميل.