/665195/النائب-رمضان-أبو-حسان-خلال-اجتماع-اسكان-النواب-بالمحافظ-يجب-حل-أزمة-المياه-في-مطروح-صور-وفيديو

قال النائب رمضان ابو حسان، عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حل لاشكالية الأزمة بين شركة المياه والشركة القابضة لمياه الشرب، حتى يكون هناك حل من شأنه وضع حد لمعاناة الأهالي.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمحافظ مطروح، من أجل الوقوف على بعض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، إضافة إلى متابعة المشروعات القومية التي يتم اقامتها ، منوها أن هيئة المجتمعات العمرانية استحوذت على كافة الشواطيء والأراضي بالمحافظة، إضافة إلى أنها لا تعترف بتقنين التجمعات السكنية القديمة لذلك يجب أن يكون رؤى مستقبلية لحل هذا الأمر.

رمضان أبو حسان خلال اجتماع اسكان النواب بالمحافظ: يجب حل أزمة المياه في مطروح

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.