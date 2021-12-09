/665196/حمدي-قوطة-التوسع-في-إنشاء-المجمعات-الصناعية-يعزز-من-تواجد-المنتج-المحلي-إقليميا

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة بشأن دعم وتعميق صناعة المنتج المحلي بدأت تأتي ثمارها، من خلال الاهتمام المنشود لتلبية احتياجات المجمعات الصناعية، والتوسع في إنشائها، لا سيما في محافظات الصعيد والأماكن النائية، بما يستهدف في النهاية تعزيز فرص تواجد المنتج المحلي في الأسواق، وتحقيق بند الإكتفاء الذاتي بل والتطلع إلى زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر وبين دول عدة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

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وأوضح قوطة، في بيان له، أن إتاحة كافة التيسيرات والمزايا أمام المستثمرين في طرح الوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية لدعم الصناعات المختلفة، من مستلزمات الإنتاج وتوفير كافة أشكال الطاقة، وتخفيض التكاليف الخاصة بالمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص إقامة المجمعات الصناعية، كل ذلك تشجيعا لحركة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قيمة المنتج المحلي.

حمدي قوطة: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يعزز من تواجد المنتج المحلي إقليميا

وثمن رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عملية تسهيل إصدار تراخيص المجمعات الصناعية، من حيث ميكنة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة والمدربة.

وأشار إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية بشكل عام يوفر الوقت والتكلفة، ويحل المشكلة الأزلية المرتبطة بإجراءات الورق الروتينية التي كان يعاني منها المستثمر في الماضي.