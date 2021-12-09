شبورة وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية، وأن يسود حالة الطقس غدا، ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، حيث أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية صباحا.





توقعات حالة الطقس غدا وفيما يخص الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية خلال حالة الطقس غدا، فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. حالة الطقس غدا فى محافظات البحر المتوسط وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا العظمى الصغرى القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادى النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بنى سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

ادفو 28 13

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 09

شلاتين 28 15

ابو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

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