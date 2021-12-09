تحيا مصر: كشف رمد لـ 2400 مواطن بالضبعة والعلمين بقوافل نور حياة

جدة - نرمين السيد - وذكر صندوق تحيا مصر – فى بيان اليوم الخميس - أن الفريق الطبى عمل كشف النظارات الطبية لنحو 1090 مواطنا، وصرف العلاج من الصيدلية الملحقة بالقافلة لنحو 394 موطنا، بالإضافة إلى 645 مواطنا تم تحويلهم للمستشفيات التابعة للمبادرة لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وأشار إلى أن قوافل المبادرة شرعت اليوم فى إجراء الكشف الطبى على مواطنى مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وقرية شريف الباشا بمحافظة بنى سويف، ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ومن المنتظر أن تستمر القوافل فى عملها حتى غدا الجمعة بهذه المناطق لتستقبل نحو 3000 مواطن.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية منذ عام 2019 فى 20 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء.

وأضاف أنه من المزمع إطلاق المبادرة فى المحافظة الحادية والعشرين وهى أسوان منتصف الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الصندوق حريص على توفير خدمة طب العيون فى مختلف قرى ونجوع مصر، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى الشريكة توفر وسائل النقل من وإلى القوافل، لتسهيل تجمع المستفيدين من المبادرة فى أماكن الكشف الطبى.

وأكد عبد الفتاح أن خدمات المبادرة يتم تقديمها فى إطار التكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى، وتوفير خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى قرى ونجوع الجمهورية.