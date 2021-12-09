السبت.. احتفالية لتكريم الفائزين بكأس الأزهر للوافدين

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالأزهر؛ احتفالًا لتكريم الفائزين بكأس الأزهر للوافدين، السبت القادم فى الساعة ‏الخامسة مساءً بأرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية، بحضور قيادات الأزهر وبعض ‏سفراء دول الطلاب الفائزين بكأس الأزهر للوافدين، ويتضمن التكريم تسليم كُؤُوس وميداليات ‏للفائزين.‏





يأتى ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. وانطلقت بطولة كأس الأزهر للوافدين لأول مرة فى سبع ألعاب ‏رياضية مختلفة تشمل (كرة ‏القدم- كرة اليد- كرة السلة- كرة الطائرة- تنس الطاولة- كراتية - ‏ألعاب القوى)، وتعد أكبر ‏بطولة رياضية للطلاب، حيث تضم 24 فريقًا لكرة القدم بواقع 443 لاعبًا، وتضم 6 فرق ‏لكرة ‏السلة بواقع 98 لاعبًا ولاعبة، كما تضم 14 فريقًا لكرة الطائرة بواقع 159 لاعبًا ولاعبة، ‏إضافة إلى 3 فرق لكرة اليد بواقع 37 لاعبًا ولاعبة، و12 فريقًا لرياضة الكراتية بواقع 120 ‏لاعبًا، ‏و300 لاعب ولاعبة لألعاب القوى.‏ وتستهدف البطولة الطلاب الوافدين فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، وكذا ‏مرحلة ‏الدراسات العليا بالأزهر الشريف، وتهدف البطولة إلى بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة ‏وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث ‏نقلة ‏نوعية فى أنشطتهم الرياضية ‏وخلق التآلف فيما بينهم ‏على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم، مع ‏إعداد ‏وخلق جيل من الأبطال الرياضيين المنتسبين للأزهر؛ ‏ليمثلوا بلادهم فى الألعاب ‏العالمية، ‏وليكونوا ‏نموذجًا يُحتذى به بعد عودتهم إلى بلادهم.‏

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