نشرة دوت الخليج - مصر تسترد الآثار من إسرائيل وزفاف أصالة فى الرياض

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل بقصر الاتحادية.

كما استقبل الرئيس السيسى، نجيب ميقاتى رئيس الوزراء اللبنانى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويعرض دوت الخليج، أهم الأخبار التى شهدها اليوم الخميس، ويمكن مطالعة التفاصيل عبر الضغط على اللينك.

الرئيس السيسى: مصر لن تنسى ما قدمته أنجيلا ميركل لها

السيسى يلتقى نجيب ميقاتى: نعتز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان

السيسى لـ يائير لابيد: مصر تواصل جهودها لتحقيق السلام الشامل بالمنطقة

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية إسرائيل بقصر الاتحادية

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