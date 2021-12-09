احتفالية لتسليم أجهزة لاب توب للطلاب المكفوفين بجامعة حلوان

جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة التكافل الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، حفل توزيع وتسليم أجهزة لاب توب للطلاب المكفوفين من الجامعة من ذوى الهمم، بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعى.





وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن جامعة حلوان أنه تم توزيع 37 جهاز لاب توب، ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلف.

وأضاف البيان أن الاحتفالية تهدف إلى دعم الطلاب من متحدى الإعاقة وبث الطاقة الإيجابية والأمل والتفاؤل ودعم تميزهم فى بيئة تعليمية فاعلة ومحفزة على التفوق، كما تسعى الجامعة لتوفير الدعم المستحق لأبنائها، وتدعو الطلاب للمشاركة فى مختلف الأنشطة ، لصقل مواهبهم وتنميتها .

حضر الاحتفالية الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وهشام عزت مسئول وزارة التضامن الاجتماعى بالجامعة، ومن جمعية الأورمان محمد عودة نائب مدير مشروعات جمعية الأورمان فى محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.