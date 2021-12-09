وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن جامعة حلوان أنه تم توزيع 37 جهاز لاب توب، ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلف.
وأضاف البيان أن الاحتفالية تهدف إلى دعم الطلاب من متحدى الإعاقة وبث الطاقة الإيجابية والأمل والتفاؤل ودعم تميزهم فى بيئة تعليمية فاعلة ومحفزة على التفوق، كما تسعى الجامعة لتوفير الدعم المستحق لأبنائها، وتدعو الطلاب للمشاركة فى مختلف الأنشطة ، لصقل مواهبهم وتنميتها .
حضر الاحتفالية الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وهشام عزت مسئول وزارة التضامن الاجتماعى بالجامعة، ومن جمعية الأورمان محمد عودة نائب مدير مشروعات جمعية الأورمان فى محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالية لتسليم أجهزة لاب توب للطلاب المكفوفين بجامعة حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.