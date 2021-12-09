مدبولى: نعمل على الربط الكهربائى مع لبنان.. وتوفير عدد من الأدوية

أعرب مدبولى عن سعادته لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى لبلده الثانى مصر، واصفا إياها بأنها زيارة مهمة، حيث شرُفنا فى بداية اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للبنان فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الشعب اللبنانى الشقيق.
وقال: وجه الرئيس السيسى الحكومة المصرية بتقديم جميع صور وأشكال الدعم لتلبية مطالب أشقائنا فى الحكومة اللبنانية، كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من المحاور السياسية والاقتصادية التى تربط بين البلدين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى المطالب التى عرضها رئيس الحكومة اللبنانية، مؤكدًا أنها مطالب مهمة للغاية، منها ما يتعلق بمجال الطاقة، وبشكل خاص الربط الكهربائى، وأيضًا بتقديم الدعم فى مجال الغاز الطبيعى من أجل توليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبنانى الشقيق، ووعد رئيس الوزراء بأن يتم العمل فى أسرع وقت ممكن على الاستجابة لهذه الطلبات.
وتابع: "هناك أيضًا بعض الطلبات الأخرى الخاصة بتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، متعهدا بالعمل على تلبية هذه الطلبات على الفور"، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على أشقائنا فى لبنان بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه بحث مع "ميقاتى" كذلك عددًا من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالتبادل التجارى، وتسهيل الإجراءات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة إمكانية وضع حلول فنية طويلة المدى لربط الطاقة بين البلدين، وخاصة الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة ذلك بحيث من الممكن أن يتم تنفيذه من خلال القطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن المناقشات مع دولة رئيس الحكومة اللبنانية تطرقت إلى عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم التوافق على أن يتم عقدها فى أقرب فرصة بلبنان، ونشرف بزيارة أشقائنا هناك.
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