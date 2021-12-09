/665197/انتفاضة-برلمانية-ضد-قرار-وزير-التعليم-بشأن-إلغاء-التشعيب-لطلاب-الثانوية-العامة-مصطفى-سالم-تخبط-في-السياسة-التعليمية-وإمام-صدر-دون-أسباب-مقنعة-وينعش-سوق-الدروس-الخصوصية

أثار إعلان وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى عن تطبيق نظام التشعيب “علمى/أدبى” على دفعات الثانوية العامة الجديدة، وإلغاء تشعيب (رياضة/علوم)، جدل برلماني واسع وذلك لما قد يسببه من ضرر كبير بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، مستنكرين صدور القرار بشكل مفاجيء الأأمر الذي قد يتسبب في صدمة لكل المعنيين بهذا القرار.

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وقال شوقي عبر صفحته على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة سيطبق على دفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021 -2022، أما كل الدفعات الأصغر بداية من دفعة 2022-2023 تكتفي بالتشعيب إلى (علمي وأدبي) فقط.

التعليم تعلن عن إلغاء تشعيب «رياضة - علوم»

في سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي تأجيل انتخابات مجتمع كلية فيكتوريا بالإسكندرية" إلى أيام 30، 31 ديسمبر الجاري، وانتظار رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية.

مصطفى سالم يتقدم بطلب إحاطة صد وزير التعليم

وتسبب هذا القرار الصاد عن الوزير في دفع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالتقدم بأول تدخل برلماني بعد إلغاء قرار التشعيب، حيث بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية واخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم و علمى رياضة، والمعمول بها الأن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذة الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي .

وانتقد النائب مصطفي سالم القرار متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يقم الوزير باتخاذة قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لانة سيترتب علية تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لان هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم واخرى لعلمى رياضة .

وأشار وكيل الخطة والموازنة مصطفى سالم أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم واول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر ،خاصة وأنة سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء أخري في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام .

وأختتم سالم حديثة أن ما يحدث كل يوم من الوزير يوكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا علي مستوي أداء الطلاب.

عبدالمنعم إمام: قرار إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة صدر دون أسباب مقنعة.. وينعش سوق الدروس الخصوصية

قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل إن قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية فقط تم إصداره دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة تصب في مصلحة الطالب.

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جاء ذلك خلال طلب إحاطة بمجلس النواب تقدم به رئيس حزب العدل إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقب قرار الأخير إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2022-2023، ليكون النظام علمي وأدبي فقط، مع دمج علمي علوم ورياضة في شعبة واحدة.

رئيس حزب العدل: إلغاء التشعيب في الثانوية من شأنه إنعاش سوق الدروس الخصوصية

وأضاف "إمام" في طلبه أن المراحل الدراسية وخاصة الثانوية العامة تعد من أهم المراحل في حياة الطالب، والتشعيب يمثل الطريقة التي يدخل فيها الطالب إلى مجتمع الجامعة من خلال تحديد ميوله العلمية التي يجب أن يدرسها بشكل أكثر تخصصية، بعد دراسته لجميع المواد، إذ أن هدف دراسة جميع المواد العلمية دون تشعيب يكون قد تم فى الصف الأول والثانى الثانوى.

وفسر أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسباب التي تشير إلي تعارض هذا القرار مع اهداف العملية التعليمية، ذاكرا أن الأسباب تتلخص فيما يلي:

- تعد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق بها، وعليه فالتشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز فى المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة.

- تعانى بعض المدارس و خاصة مدارس اللغات من نقص فى عدد المدرسين لبعض المواد، مما يمثل إجهادا على المدرس وكذلك الطلبة لعدم توفر المدرس المتخصص، وهو أمر تعانى منه الوزارة فكيف يتم الاثقال على كادر المدرسين فى التدريس لأربع فصول علي سبيل المثال ( فى حالة عدم التشعيب) بدلا من التدريس لفصلين ( فى حالة التشعيب)، وهو الأمر الذى سيعود على الطالب بعدم التحصيل الجيد من المدرس نتيجة لزيادة الضغط فى الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب.

واعتبر رئيس حزب العدل أن تلك الأمور تنعش سوق الدروس الخصوصية التي تحاربها الوزارة، فقد يضطر الطالب للحصول علي دروس في المواد التي من المؤكد لن يستطيع أن يحصل عليها بشكل جيد في المدرسة.

واختتم "إمام" طلبه قائلا إن "تخفيف المناهج هو الهدف المباشر للقرار وهو يتعارض تماما مع هدف العملية التعليمية وهى تأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، اذ تخفيف المناهج يعنى حذف العديد من الموضوعات الدراسية مقابل زيادة المواد بإضافة المواد علمي علوم وعلمي رياضة لبعضها البعض، وهو ما يعنى عدم التخصص ودراسة قشور لهذه المواد.