/665200/رئيس-جهاز-العلمين-الجديدة-يصطحب-إسكان-النواب-بجولة-ميدانيةويستعرض-جهود-الدولة-للتنمية-أمام-الأعضاءفيديو-صور

توجهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، فى ثانى أيام زيارتها لمحافظة مطروح إلى مدينة العلمين الجديدة، وذلك فى ضوء متابعتها لحجم الجهود المبذولة فى المشروعات القومية، وذلك بمشاركة المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والذى قدم عرض شامل لما يتم من جهود كبيرة من جانب وزارة الإسكان وكافة الأجهزة المعنية داخل مدينة العلمين.

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جاء ذلك فى الوقت الذى أجرت اللجنة بصحبة رئيس جهاز العلمين جولة بشوارع المدينة المختلفة، مع شرح كامل من المهندس وائل سمير، حيث أكد فى بداية حديثه الترحيب بأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب فى أول زيارة لهم لمدينة العلمين وهى المدينة المليونية ومن أهم مدن الجيل الرابع فى ضوء فكر ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة والتنمية من منطقة غرب الساحل الشمالى بعد أن كانت مخصصة فقط للقرى والمنتجعات بفصل الصيف.

وأستعرض مكونات المدينة وأنماط العمل بها حيث النمط السكنى لكل فئات المجتمع بكافى مستويات الإسكان حيث أنها ليست حكرا على فئة دون أخرى، وأيضا النمط الصناعى والاستثمارى حيث عمل مشروعات قومية استثمارية وصناعية من شأنها أن تكون جاذبة لوجود المواطنين بشكل مستمر والنمط الثالث متعلق الإطار السياحى والشاطئ والترفيهى حتى تكون المدينة جاذبة لجموع المواطنين على مدار العام.

«رئيس جهاز العلمين الجديدة» يصطحب إسكان النواب بجولة ميدانية..ويستعرض جهود الدولة للتنمية أمام الأعضاء«فيديو صور»

واستعرض الجهود التى تتم بالحي اللاتيني على مساحة 404 أفدنة، والذي يتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وأيضا المنطقة التراثية والأبراج الشاطئية مروراً بكمبوند الـ٧٠٠ فدان، والذي يضم نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات) وأيضا تنفيذ المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل: (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

ولفت إلى مدينة العلمين تستهدف بأن يكون بها فى 2040 نحو 3مليون نسمه مستقرة بها وتستفيد من كافة الأنماط التى تم بنائها فى إطارها، وذلك فى الوقت الذى تضمنت الجولة تفقد أبراج العلمين، حيث استعرض المهندس وائل سمير أعمال تركيب الواجهات وتنفيذ التشطيبات لـ15 برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، وأعمال تنفيذ الأبراج الأخرى بالمنطقة، والمنطقة الترفيهية التجارية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المطاعم والكافيهات والمحال، وأيضا الممشى السياحى الذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

وأختتم حديثه بالتأكيد على مراعاة كافة المعايير البيئة فى جميع المشروعات التى تتم بأروقة مدينية العلمين، مشيرا إلى أن المحافظة بها مناخ خاص ومن ثم يتم مراعاة جميع الظواهر البيئة فى أى من المشروعات التى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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يذكر ان وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يواصل زيارته التفقدية لمحافظة مرسي مطروح، حيث يقوم بجولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولةوقال النائب عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة حريصة علي تفقد المشروعات القومية والاستماع إلي مطالب الأهاليوالتقى وفد النواب أمس اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وزار الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة مطروح.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبوحسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.