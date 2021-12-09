/665201/قبل-الإعلان-الرسمي-ملامح-موعد-انتخابات-الزمالك-وفتح-باب-الترشح-وأزمة-إقامة-الانتخابات-خلال-3-أيام

نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك منذ قليل، على الصفحة الشخصية عبر “في بوك” رسالة هامة وخاصة لجماهير نادي الزمالك والأعضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور أنه سوف يعلن عن موعد الانتخابات وأهم قرارات مجلس الإدارة وتحديد موعد الانتخابات.

وفيما يلي أبرز وأهم ملامح انتخابات الزمالك وموعد الانتخابات المقبلة:

الدعوة للجمعية العمومية يوم 20 يناير لانتخاب مجلس إدارة جديد

فتح باب الترشح يوم 21 يناير المقبل ولمدة أسبوع

إقامة انتخابات الزمالك أيام 10/11/12 فبراير المقبل

مخاطبة اللجنة العامة الخاصة بفيروس كورونا للحصول على موافقتها لإقامة الانتخابات على 3 أيام

مرتضى منصور يعلن موعد قرارات مجلس إدارة الزمالك والانتخابات «صور»

نشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الصفحة الشخصية عبر "فيس بوك" رسالة إلى جماهير نادي الزمالك والأعضاء.

وكتب مرتضى منصور عبر فيس بوك "سيتم إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، موعد الانتخابات بعد قليل".

مرتضى منصور: أجهز مفاجأة كبيرة لكارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مناوشات التي حدثت صباح اليوم مع كارتيرون بإخطارة للزمالك حول تأخر راتبه.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحافية: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

وعن أزمة تأخير المرتب قال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهةالإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تأخر سداد مستحقاته

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إرسال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطابًا رسميًا، إلى إدارة ناديه، بشأن تأخر سداد مستحقاته.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابةالشخصي”فيس بوك”:”رسميا باتريس كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تاخر سداد مستحقاته و يعطي مهلة لإدارة النادي قبل خطوات فسخ التعاقد بشكل رسمي”.

حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك

وكشف مصدر مقرب لموقع دوت الخليج أن حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك بقائمة مكونة بعناية منه، ومن بعض الأشخاصص الذين كانوا معه في اللجنة السابقة، بجانب دخول بعد لاعبي الزمالك السابقين بالقائمة.

لتصبح في الأخير قائمته جاهزة الذي أتفق عليها، في انتظار تأكيد موعد الانتخابات ليعلن بشكل رسمي عن دخوله على مقعد الرئيس.