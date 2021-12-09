كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع معاونيه.. تفاصيل

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول برنامج الفريق خلال مران اليوم وبعض الجمل التكتيكية المراد تنفيذها.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق الترسانة أحد أندية القسم الثاني يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر الحالي.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

نشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الصفحة الشخصية عبر "فيس بوك" رسالة إلى جماهير نادي الزمالك والأعضاء.

وكتب مرتضى منصور عبر فيس بوك "سيتم إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، موعد الانتخابات بعد قليل".

مرتضى منصور: أجهز مفاجأة كبيرة لكارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مناوشات التي حدثت صباح اليوم مع كارتيرون بإخطارة للزمالك حول تأخر راتبه.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحافية: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

وعن أزمة تأخير المرتب قال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهةالإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".