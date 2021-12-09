رسميًا.. مهدي بن عطية لاعب منتخب المغرب يعلن اعتزال كرة القدم

/665205/رسميا-مهدي-بن-عطية-لاعب-منتخب-المغرب-يعلن-اعتزال-كرة-القدم

أعلن المغربي المهدي بن عطية لاعب فاتح كاراجمرك التركي رسميًا اليوم الخميس، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بن عطية عبر حسابه الشخصي بـ "انستجرام": ""بعد أكثر من 15 عامًا من الخدمة الجيدة والمخلصة لكرة القدم ، و بعد أن لعبت في أكثر المسابقات المرموقة ، قررت إنهاء مسيرتي".

وحقق منتخب المغرب الفوز الثاني ببطولة كأس العرب، وهذه المرة أمام الأردن برباعية نظيفة.

وعاد منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتسجيل رباعية نظيفة من جديد، وذلك بعدما حدثت خلال المباراة الأولى أمام فلسطين.

وبهذا الفوز يكون قد ضمنت المغرب بنسبه كبيرة التواجد في الدور القادم، في بطولة كأس العرب وتعطي إنذار شديدة اللهجة لجميع المنتخبات أنها قادمة للمنافسة على اللقب العربي.

كأس العرب

بدأت المباراة سريعة من جانب أسود الأطلس، وسجل يحيى جبران الهدف الأول مع مطلع الدقيقة الرابعة، وضاعف بدر بانون النتيجة بإجراز الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 24.

ومع نهاية الشوط الأول ظن الجميع أن النتيجة ستكون ثنائية فقط، إلا أن محمد الشيبي سجل أحد أجمل أهداف البطولة، وتابع كرة عرضية على الطائر مرسة من أشرف بن شرقي، لتتهادى داخل الشباك معلنا عن الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز سفيان رحيمي الهدف الرابع للمغرب قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق ركلة جزاء حولها داخل المرمى بنجاح.