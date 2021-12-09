النائب أمين مسعود لـ دوت الخليج من أعلى أبراج العلمين «شفتها وهى صحراء فى 2016 ..والنهاردة بشوف العمران والتنمية على الملأ»«فيديو»

/665206/النائب-أمين-مسعود-لـ-تحيا-مصر-من-أعلى-أبراج-العلمين-شفتها-وهى-صحراء-فى-2016-والنهاردة-بشوف-العمران-والتنمية-على-الملأفيديو

روى النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشاركته مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، حينما كان وزيرا للإسكان فى 2016 لزيارة مدينة العلمين عندما كانت صحراء جرداء، فى ضوء بناء مدن الجيل الرابع، مؤكدا على أنه فى حينها قال أن أى تقدم فى بناء هذه المدينة سيكون من الأحلام، إلا أنه بعد مرور نحو 5سنوات الأوضاع تغيرت وأصبحنا أمام ميدينة مليونية متكاملة برؤية مختلفة ومتطورة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لـ«موقع دوت الخليج»، على هامش جولة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمدينة العلمين لتفقد المشروعات القومية التى تتم بمحافظة مطروح، بمشاركة المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينية العلمين،مؤكدا على أنه كان بصحبة قيادات الإسكان فى 2016 على هذه الأرض وهى صحراء جرداء، إبان تدشين هذه المدينة وكنت أتصور أنه سيكون حلم أن يتم البناء فى هذه الصحراء ولكن الوضع الآن مختلف ومتطور بسبب الإرادة السياسية والقدرة المصرية التى تعمل على صناعة المستحيل دائما.

النائب أمين مسعود لـ دوت الخليج من أعلى أبراج العلمين «شفتها وهى صحراء فى 2016 ..والنهاردة بشوف العمران والتنمية على الملأ»

ولفت إلى أن الخيال أيضا فى أنه فى ضوء هذا الحلم ستكون المدينة للحياة طوال 12شهرا وليس مواعيد محددة فى العام، بجابن تكاملية المدينة وجميع الخدمات المتوفرة فيها من إسكان وخدمات صناعية واستثمارية وأيضا سياحية وترفيهية، مشيرا إلى أن مدن الجيل الرباع نموذج فعال للتنمية العمرانية وإنطلاقة حقيقة للجمهورية الجديدة.

النائب أمين مسعود لـ دوت الخليج من أعلى أبراج العلمين «شفتها وهى صحراء فى 2016 ..والنهاردة بشوف العمران والتنمية على الملأ»

وأكد أيضا أن مصر تعيش على مدار 7آلاف سنة بواقع 7%من مساحتها الكلية ومع الإرادة الكلية للقيادة السياسية الحالية سنصل لنسبة 14%من المساحة الكلية وهو أمر عظيم ، ويمثل إرادة حقيقة للدولة المصرية فى البناء والعمران والتنمية.