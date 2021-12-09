الصحة العالمية تحتفل بالنتائج الناجحة لمشروع الاستجابة لكوفيد-19 فى مصر

جدة - نرمين السيد - ونظم الحدث السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى، وممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة الدكتورة نعيمة حسن القصير، إلى جانب مشاركة مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حسانى.

أطلقت منظمة الصحة العالمية المشروع منذ أكثر من عام، عندما بدأ وباء كوفيد-19 فى الضغط على النظم الصحية فى جميع أنحاء العالم. ومن خلال توحيد الجهود مع جميع الأطراف المعنية والشركاء فى مصر، نجحت منظمة الصحة العالمية والشركاء فى التخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة لكوفيد-19 من خلال خطط تعزيز قدرات التأهب والاستجابة فى مصر.

وقد كانت المملكة المتحدة داعما رئيسيا منذ البداية، حيث ساهمت بمبلغ إجمالى قدره مليون جنيه إسترلينى فى المشروع.

وخلال فترة المشروع نجحت منظمة الصحة العالمية فى تعزيز جوانب مختلفة من النظام الصحى فى مصر، بما فى ذلك تعزيز الحوكمة وقدرات الشركاء الوطنيين فى مجال الصحة، وكذلك دعم مهام الهيكل التنظيمى لقطاع الطب الوقائى فى وزارة الصحة والسكان، ودعم المشروع أيضا أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لكوفيد-19 على مستوى البلاد، ودعم استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل مرافق الرعاية الصحية.

قالت الدكتورة نعيمة القصير: "إن منظمة الصحة العالمية فى مصر ممتنة للدعم السخى الذى قدمته الحكومة البريطانية للمساهمة فى تقليل الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، إن الجائحة مستمرة وتتطلب تضامنا منا جميعا لحماية صحة كل شخص من جميع مناحى الحياة".

وقال جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر: "لقد أثبت فيروس كورونا أنه تحد عالمى لا مثيل له، ومن الرائع أن نرى أن التزامنا تجاه منظمة الصحة العالمية فى مصر وتعاوننا مع الحكومة المصرية كان قادرا على تحقيق هذه النتائج المذهلة، ويسعدنا أن نوسع هذه الشراكة بمبلغ إضافى قدره 500 ألف دولار أمريكى لمواصلة هذا العمل الهام".