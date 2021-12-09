فى ثانى أيام المنتدى العالمى للتعليم العالى.. جلسة نقاشية حول مستقبل العمل

جدة - نرمين السيد - وتضمنت فعاليات اليوم الثانى جلسة نقاشية بعنوان "استيعاب الاختلافات ومستقبل العمل: السيناريوهات والأثر"، بحضور د. صلاح حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ليس مورجان Les Morgan من مؤسسة QFOUR بالمملكة المتحدة، وكوينتين تشانج نائب رئيس المشاريع الحكومية الكبرى بشركة هواوى مصر.

وتناولت الجلسة عدة محاور منها، عرض وجهات النظر المتعلقة بالإجراءات الاستباقية التى تتخذها مؤسسات التعليم العالى وقادة الأعمال لتعظيم الاستفادة من المزيج الفريد للأجيال فى مكان العمل، والتدابير التى تم تنفيذها لرفع مستوى مهارات هذه الأجيال؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات.

كما ناقش المشاركون فى الجلسة الاختلافات الخاصة بتوقعات فرص العمل على مدار الأجيال المختلفة، مشيرين إلى أن هذه القوة العاملة متعددة الأجيال تمثل تحديا حاسما لمديرى الأعمال ومؤسسات التعليم العالى التى تقدم المناهج التعليمية والبرامج الأكاديمية.

وفى كلمته، أشار د. صلاح حسن إلى أننا نواجه العديد من التغييرات الجذرية فى الاقتصاد العالمى فى كافة القطاعات، لافتا إلى أهمية التكنولوجيا الخلاقة التى تغير بيئة العمل، والتى تتطلب منا التفاعل مع هذه التكنولوجيا؛ لدعم التنوع والتغيير، حتى يكون هناك أثر إيجابى على نمو الأسواق.

وأكد د. صلاح أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال إيجاد بيئة عمل فعالة بحيث يكون العاملين جزء من ثقافة المنظمة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتنمية المواهب، مشيرا إلى ضرورة تطبيق إستراتيجية التنوع والشمول فى بيئة العمل؛ لإعادة ثقافة العمل، والمساواة بين العاملين من الجنسين، وإدارة فرق العمل، لافتا إلى أهمية التنوع فى تحقيق النمو الاقتصادى للمنظمات، ومشاركة القيادات العليا؛ بهدف تحقيق التنوع والشمول على أرض الواقع.

وأضاف د. صلاح حسن أن التنوع والشمول له العديد من الفوائد لنجاح المنظمات، مشيرا إلى أهمية بناء المهارات لسد فجوات سوق العمل، الذى يتم من خلال التنوع والشمول فى وجهات نظر العاملين، والعملاء؛ بما يسهم فى تحقيق التواصل بين المنظمة وموظفيها وعملائها.

ومن جانبه، أكد ليس مورجان أهمية التغيير، فالبقاء لم يعد للأقوى أو الأذكى، ولكن لمن لديه قدرة على التغيير، موضحا أن العاملين السعداء لديهم فرص أكبر لتقديم المزيد أكثر ممن لا يجد السعادة فى عمله، مشيرا إلى أن القيادة هى كلمة السر التى لابد أن يتم التركيز عليها؛ لإحداث التغيير، لافتا إلى أهمية توافر السلوك والقيادة فى الفرد لتحقيق النجاح.

وأوضح كوينتين تشانغ أن التكنولوجيا ساعدت فى المجالات التعليمية المختلفة بشكل كبير، خاصة لأصحاب القدرات الخاصة، مشيرا إلى الإجراءات التى سعت الأمم المتحدة لنشرها من أجل تحقيق التحول الرقمى الفعال فى العديد من دول العالم.

وأضاف كوينتين أن شركة هواوى تقوم بالعديد من المبادرات؛ لاستخدام التكنولوجيا فى التعليم، والبيئة، والصحة، والتنمية.

وفى ختام الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة التفكير بشكل عالمى، وأهمية مشاركة العاملين عند اتخاذ القرارات، إضافة إلى تفعيل الأنشطة فى المنظمات؛ بهدف استيعاب كافة الاختلافات فى مستقبل العمل.

وأدار الجلسة نادر البطراوى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Jobzella.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.