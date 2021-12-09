وزارة الطيران المدنى تشارك فى مبادرة قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - استضافت اليوم أكاديمية مصر للطيران للتدريب الطفلة بسملة وعدد من أطفال ذوى الهمم أبطال مبادرة قادرون بإختلاف للقيام بجولة داخل الأكاديمية وتجربة أجهزة الطيران التمثيلى Simulator بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار ايهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.





جاء ذلك فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "قادرون باختلاف" لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوى الهمم، وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تجاه هؤلاء الاطفال لتشجيعهم على الإبداع وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور.

استقبل وزير الطيران الأطفال وذويهم وقام سيادته بالترحيب بهم بالأكاديمية، وفى كلمته الترحيبية أشار الطيار محمد منار إلى توجيهات القيادة السياسية لخدمة أبناء الوطن من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ودمجهم للمشاركة فى كافة أنشطة الدولة، وأضاف منار أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها لا تدخر جهدًا لتحقيق آمال وطموحات أبنائنا من ذوى الهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة، وتعتز بقدراتهم الخاصة وإرادتهم وعزيمتهم الكبيرة على مواصلة مسيرتهم فى المجتمع، كما تسعى إلى خلق مناخا جيداً لإبداعاتهم و تذليل كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم فضلًا عن استثمار طاقتهم بشكل أفضل لخدمة وطنهم.

وأكد وزير الطيران على تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة خلال سفرهم بالمطارات المصرية وعلى متن رحلات الناقل الوطنى مصرللطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم، كما نفخر برعاية ودعم الأبطال والموهوبين من ذوى الهمم فى مختلف المجالات لتحقيق أحلامهم ونفخر بأن كثير من هؤلاء الأبطال يعملون فى قطاع الطيران المدنى.

هذا وقد رافق وزير الطيران هؤلاء الأطفال فى جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى، وقد ساعدهم عدد من طيارين مصر للطيران على خوض تجربة الطيران على هذه الاجهزة، حيث أنبهر الأطفال بتجربة الطيران وأعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة وأبدوا رغبتهم بتكرارها مرة أخرى.

وفى نهاية الجولة قامت شركة مصر للطيران بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأطفال كما التقط وزير الطيران صورة جماعية مع الأطفال وتمنى لهم مزيد من التوفيق والنجاح فى حياتهم، ومن جانبهم شكر الأطفال وذويهم وزير الطيران على حسن الاستقبال والضيافة.

هذا من المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران رحلة تعريفية لعدد من أطفال المبادرة وذويهم إلى مدينة الأقصر يوم الجمعه لتحقيق أمنياتهم لخوض تجربة السفر وزيارة الأماكن السياحية والآثرية بالمدينة.