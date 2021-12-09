وزير التعليم العالى الباكستانى: نقدر حجم ودور مصر التاريخى فى دعم الشعوب

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شفقت محمود وزير التعليم الباكستانى والوفد المرافق له، بحضور د. محمد الشرقاوى، معاون الوزير للتمويل والاستثمار، فى إطار فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل"، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





خلال اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات القوية والطيبة التى تربط بين مصر وباكستان كبلد إسلامى شقيق، مشيرا إلى حرص مصر على توطيد هذه العلاقات من خلال التعاون الدائم والمثمر فى كافة المجالات.

وبحث الوزيران سبل دعم التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، والتطرق إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى التوسع بالجامعات الجديدة والحديثة، وكذلك تبادل الخبرات فى نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات التعليمية، وتوفير البرامج التدريبية للطلاب، وزيادة التعاون بين البلدين فى تقديم المنح الدراسية.

واستعرض وزير التعليم العالى حجم التطوير الكبير الذى قامت به مصر مؤخرا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة والتكنولوجية، وتوفير برامج دراسية حديثة تلائم العصر وتلبى احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتوفير التدريب العملى للطلاب بجانب الدراسة الأكاديمية لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات والجدارات اللازمة، ونقل التكنولوجيا إلى التعليم العالى، مشيرا إلى نجاح مصر فى التعامل مع جائحة كورونا وتأثيراتها على النظام التعليمى من خلال نظام التعليم الهجين.

ومن جانبه، أشاد د. شفقت بمنظومة التعليم العالى المصرية وما شهدته من تطورات، مشيرا إلى تقدير بلاده لحجم ودور مصر التاريخى فى تقديم الدعم بمجالى التعليم العالى والبحث العلمى للشعوب العربية والإفريقية والإسلامية، مشيرا إلى تشابه البلدين فى الكثير من التحديات، خاصة الزيادة السكانية التى تفرض مزيدا من التوسع فى إنشاء الجامعات؛ لاستيعاب أعداد الطلاب فى كل عام، مبديا رغبة بلده فى الاقتداء بخبرة مصر فى هذا المجال.

وفى نهاية اللقاء، قدم شفقت الشكر للوزير على حسن الضيافة، مشيدا بالتنظيم الجيد للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، وبالتطور الكبير الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل إنجازا كبيرا ومتميزا بمنشآته الحديثة والفكر المتطور لإدارتها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.