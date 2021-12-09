شكرى يؤكد موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، كما تم التطرق لأبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى أكد خلال المباحثات موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى أقرب فرصة، سعيا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والأمن والرخاء.

كما أوضح وزير الخارجية أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع جميع الأطراف سعيا نحو خلق مناخ موات لإحياء المسار السياسى المنشود.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكرى شدد على الامتناع عن الإجراءات الأحادية بما فى ذلك المرتبطة بالاستيطان فى الأراضى الفلسطينية لما تمثله من عائق أمام مساعى السلام وفرص التوصل لحل الدولتين.

كما تطرق وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم المتطلبات التنموية للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية دعم المجتمع الدولى للجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد ولجميع الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الاستقرار والأمن فى المنطقة.

هذا، وأشار حافظ إلى أنه، فى إطار لقاء وزيرى الخارجية اليوم، قام لابيد بتسليم شكرى 95 قطعة أثرية مصرية من جانب هيئة الآثار الإسرائيلية والتى سبق تهريبها وتم ضبطها من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث أعرب الوزير شكرى عن الشكر والتقدير لتعاون الحكومة الإسرائيلية لاستعادة تلك القطع الأثرية.