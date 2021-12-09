لجنة إدارة الأزمات تضم وزيري الطيران والثقافة ومستشار الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم، قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1 لسنة 2021، بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
ونص القرار على ضم كل من وزيري الطيران المدني والثقافة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، وتستعين بمن تراه من أجهزة الدولة والوزراء والخبراء.
وأصدرت اللجنة قرارا بحظر دخول جميع القادمين لمصر من المصريين أو الأجانب سواء براً أو بحراً أو جواً، إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات الخاصة بكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل pcr، ويستثنى من حكم ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عم 12 عاما.
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