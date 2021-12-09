رئيس الوزراء للتليفزيون اللبنانى: مصر لم ولن تتأخر عن الأشقاء فى لبنان

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات للتليفزيون اللبناني، وذلك على هامش المباحثات الثنائية التي عقدها ظهر اليوم مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

وخلال تصريحاته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبلده الثاني مصر، واصفا إياها بأنها زيارة مهمة، حيث شرُفنا في بداية اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بتقديم جميع صور وأشكال الدعم لتلبية مطالب أشقائنا في الحكومة اللبنانية، كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من المحاور السياسية والاقتصادية التي تربط بين البلدين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى المطالب التي عرضها رئيس الحكومة اللبنانية، مؤكدا أنها مطالب مهمة للغاية، منها ما يتعلق بمجال الطاقة، وبشكل خاص الربط الكهربائي، وأيضا بتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي من أجل توليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، ووعد رئيس الوزراء بأن يتم العمل في أسرع وقت ممكن على الاستجابة لهذه الطلبات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك أيضا بعض الطلبات الأخرى الخاصة بتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، متعهدا بالعمل على تلبية هذه الطلبات على الفور، ومؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على أشقائنا في لبنان بهذا الشأن.

كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه بحث مع "ميقاتي" كذلك عددا من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بالتبادل التجاري، وتسهيل الإجراءات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة إمكانية وضع حلول فنية طويلة المدى لربط الطاقة بين البلدين، وخاصة الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم دراسة ذلك بحيث من الممكن أن يتم تنفيذه من خلال القطاع الخاص.

كما نوه رئيس الوزراء، إلى أن المناقشات مع دولة رئيس الحكومة اللبنانية تطرقت إلى عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم التوافق على أن يتم عقدها فى أقرب فرصة بلبنان، ونشرف بزيارة أشقائنا هناك.