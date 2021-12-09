وزارة الطيران المدني تشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية (قادرون بإختلاف)

في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى (قادرون بإختلاف) لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم، وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تجاه هؤلاء الاطفال لتشجيعهم علي الإبداع وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور إستضافت اليوم أكاديمية مصرللطيران للتدريب الطفلة بسملة وعدد من أطفال ذوى الهمم أبطال مبادرة قادرون بإختلاف للقيام بجولة داخل الأكاديمية وتجربة أجهزة الطيران التمثيلى Simulator بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار عمرو ابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والطيار ايهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب.



حيث استقبل وزير الطيران الأطفال وذويهم وقام سيادته بالترحيب بهم بالأكاديمية، وفي كلمته الترحيبية أشار الطيار محمد منار الي توجيهات القيادة السياسية لخدمة أبناء الوطن من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ودمجهم للمشاركة فى كافة أنشطة الدولة، وأضاف منار أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها لا تدخر جهدًا لتحقيق آمال وطموحات أبنائنا من ذوى الهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة،وتعتز بقدراتهم الخاصة وإرادتهم وعزيمتهم الكبيرة على مواصلة مسيرتهم فى المجتمع، كما تسعي إلي خلق مناخا جيدًا لإبداعاتهم وتذليل كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم فضلًا عن استثمار طاقتهم بشكل أفضل لخدمة وطنهم.

واكد وزير الطيران علي تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة خلال سفرهم بالمطارات المصرية وعلي متن رحلات الناقل الوطني مصرللطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم، كما نفخر برعاية ودعم الابطال والموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات لتحقيق أحلامهم ونفخر بأن كثير من هؤلاء الأبطال يعملون في قطاع الطيران المدني.



هذا وقد رافق وزير الطيران هؤلاء الأطفال في جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى، وقد ساعدهم عدد من طيارين مصر للطيران علي خوض تجربة الطيران علي هذه الاجهزة، حيث أنبهر الأطفال بتجربة الطيران وأعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة وابدوا رغبتهم بتكرارها مرة أخري.

وفي نهاية الجولة قامت شركة مصرللطيران بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية علي الأطفال كما التقط وزير الطيران صورة جماعية مع الأطفال وتمني لهم مزيد من التوفيق والنجاح في حياتهم، ومن جانبهم شكر الأطفال وذويهم وزير الطيران علي حسن الاستقبال والضيافة.

هذا من المقرر أن تنظم شركة مصرللطيران رحلة تعريفية لعدد من أطفال المبادرة وذويهم إلى مدينة الأقصر يوم الجمعه لتحقيق أمنياتهم لخوض تجربة السفر وزيارة الأماكن السياحية والآثرية بالمدينة.