رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022، بطرق كثيرة يمكن دفع فاتورة الكهرباء فى الوقت الحالي وذلك بعد حالة الميكنة التى جرت فى الوزارة وعمليات التسديد المريحة.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

وجرى الكثير من عمليات البحث خلال الفترة الحالية على جملة "رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022"، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية وأيضًا الخطوات اللازمة لفعل ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الخطوات التى يلزم اتباعها للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022، وكيفية السداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أولًا يلزم عليك من أجل الحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أو الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن الضرورى عند تسجيل رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، أن تقوم بالضغط على الأيقونة التى تسمى "خدمات" والتى توجد أعلى الصفحة ومن ثم القيام بتحديد الشركة التى أنت تابع لها، حيث أن هناك ثمان شركات تتصل بتلك الوظائف والتى منها دفع المصاريف.

يلزم عند الدخول إلى الموقع التسجيل وملء البيانات الشخصية اللازمة والتي منها الاسم ورقم المنزل والعمارة والفرع، ومن ثم الضغط على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

كيفيد سداد فواتير الكهرباء

ولسداد الفواتير عليك اختيار أيقونة مرافق عامة، ومن اختيار الشركة التابع لها ومن ثم إدخال رقم العداد الكهربائي الخاص بك.