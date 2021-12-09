/665215/متابعة-مستمرة-لمعدلات-تنفيذ-المشروعات-القومية-حياه-كريمة-بمركز-ايتاى-البارود

كما تابع أعمال تبطين ترعة كنيسة الضهرية والتى يجرى بها أعمال التأهيل و التبطين بطول ٣ كيلو متر حيث تم الإنتهاء من تبطين ١٩٠٠م بداية من ترعة الجانبية الشرقية بمعدل تنفيذ ٦٥ %.

متابعة مستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية «حياه كريمة» بمركز ايتاى البارود

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وشدد محافظ البحيرة علي رؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافه القطاعات والمجالات.

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الدوله المصرية قد حققت نتائج غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد والتي نالت الإشادة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وخاصة عقب إطلاق فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

هذا وقد شهدت اليوم مدارس المحافظة حملات التوعية التي تم تنظيمها بالمدارس و المعاهد الازهرية على مستوي المحافظة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث شملت الندوات المدرسين والعاملين بالمدارس و تعريف الطلبة والطالبات بمفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره علي الفرد والمجتمع وسبل مكافحته كظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تؤثر على مسيرة التنمية.

كما تم التأكيد على أهمية الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدي النشء حفاظا على مكتسبات المجتمع وضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التنمية والاستقرار للنهوض نحو مستقبل أفضل.