بسبب علاقة عاطفية.. شاب يشنق نفسه بالجيزة

أكد مصدر أمني، كواليس جديدة في واقعة انتحار شاب داخل شقته شنقاً بالجيزة، بأن الشاب اقدم علي الانتحار بسبب مرورها بأزمه نفسيه بسبب خلافات عاطفيه مع خطيبته، ولا شبهه جنائية في الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار شاب داخل شقته شنقاً بالجيزة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده، مفادها بالعثور علي جثة شاب مشنوق داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة شاب معلق بحبل في جنش حديدي.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الشاب كان يمر بأزمه نفسه بسبب خلافات عاطفيه مع خطيبته، ولا شبهه جنائية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخص مقيم بمحافظة الغربية لاتهامه بسرقة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث، بتهمة ارتكاب المتهم 16 واقعة استيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، كما أشارت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، قيام المتهم بابتزاز مستخدمي فيسبوك ماديًّا مقابل عدم نشر محتوياتها أو استرجاعها.

اختراق حسابات فيسبوك

ونجحت الأجهزة الأمنية بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحص الهاتف المحمول فنيًّا من قبل أجهزة وزارة الداخلية، واتضح وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترفا بارتكابه الوقائع المشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مالية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، وتم القبض على المتهم بكشف معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واستغلال مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج.