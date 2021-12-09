اقترب الموعد السنوي للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت اسم "The Best" الأفضل.

ويرصد دوت الخليج توقيت إعلان جوائز الفيفا The BEST 2021:

جوائز الفيفا الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

ومن المقرر إقامتها يوم 17 من يناير المقبل للعام 2022 موعداً لتقديم حفل جوائز الفيفا للأفضل في عام 2021، وذلك في مقر الاتحاد بزيورخ السويسرية، بينما تم إعلان قوائم المرشحين للجوائز من يومين فقط.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم من فرانس فوتبول

ميسي لاعب باريس سان جيرمان، يتربع على عرش كرة القدم، ويحصل على جائزة الأفضل لعام 2021.

روبيرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونج، يحصل على المركز الثاني في جائزة الأفضل في العالم.

جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، يحصل على المركز الثالث لجائزة الأفضل في العالم.

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، يحصل على المركز الرابع في جائزة الأفضل في العالم.

نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي يحصل على المركز الخامس في جائزة الأفضل في العالم.

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي يأتي في المركز الـ 6 لأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يحصد المركز الـ 7 لجائزة الكرة الذهبية 2021.

كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي يحصد المركز الـ 8 لجائزة أفضل لاعب في العالم.

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يأتي في المركز الـ 9 لأفضل لاعب في العالم.

جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، يأتي في المركز الـ 10 لأفضل لاعب في العالم.

جائزة أفضل لاعبة في العالم

إليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تحقق الكرة الذهبية للسيدات 2021

جائزة أفضل مهاجم في العالم

روبيرت ليفاندوفيسكي ينال جائزة أفضل لاعب في العالم

جائزة أفضل حارس في العالم

جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان، يحصد جائزة أفضل حارس في العالم.