/665211/مطرب-الراب-شاهين-ينضم-لأبطال-مسلسل-سوشيال-لـ-أحمد-زاهر

شهد مسلسل «سوشيال» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد زاهر، انضمام كل من مطرب الراب الشهير شاهين، والفنانة الشابة فرح الزاهد، إذ بدأ في التصوير الفعلي للعمل ترقبا لطرحة الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد انضمام شاهين وفرح الزاهد لمسلسل سوشيال

وأعربت فرح الزاهد عن ساعدتها بهذا التعاون، من خلال نشر صورة تجمعها بشاهين ومخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز، عبر حاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

مسلسل سوشيال لأحمد زاهر

ويتسعد الفنان أحمد زاهر، للبدء في تصوير عمل درامي جديد، بعنوان «سوشيال» وذلك خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يناقش زاهر خلال العمل قاضية خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وما تتناوله من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع.

ويشارك في بطولة العمل يجانب أحمد زاهر، كل من ميرنا نور الدين، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، عابد عنانى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد جلال، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 10 حلقات فقط.

ووقف كل من أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى على خشبة المسرح لأول مرة معًا من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «عيلة لاسعة جدًا»، وهي مسرحية لايت كوميدي من إخراج تامر كرم، وتم عرضها مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية عيلة لاسعة جدا

وشارك في مسرحية «عيلة لاسعة جدًا» الفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وتسجل المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.

على الصعيد الآخر، أصيبت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بكسر في ذراعها، حيث نشرت والدتها هدى زاهر عبر ستوري حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها تظهر بالجبس في ذراعها، مصحوبة بتعليق: "اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون، قدر الله وما شاء فعل".