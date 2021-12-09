خاص لـ دوت الخليج حسين لبيب يحضر قائمة قوية لتحدي مرتضى منصور على رئاسة الزمالك

/665213/خاص-لـ-تحيا-مصر-حسين-لبيب-يحضر-قائمة-قوية-لتحدي-مرتضى-منصور-على-رئاسة-الزمالك

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.

فاروق جعفر يتحدى مرتضى منصور

كما ينوي فاروق جعفر الترشح في انتخابات الزمالك على منصب الرئيس أمام مرتضى منصور لتكون المنافسة ثلاثية حتى الأن، خاصة بعد تصريحات رئيس الزمالك بالهجوم عليه واعلانه بأنه خارج الزمالك وهو رمز كبير داخل الفارس الأبيض.

فاروق جعفر يتحد مع حسن شحاتة ورموز الزمالك ضد مرتضى منصور

وننتظر الأيام القادمة تأكيد ترشح فاروق جعفر لانتخابات الزمالك بشكل رسمي أمام مرتضى منصور، وتحرك جعفر بالفعل بالحديث مع بعض رموز الزمالك على رأسهم حسن شحاتة ليشكلوا جبهة ضد مرتضى منصور في انتخابات الزمالك.

مشيراً أنهم أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وجزء من تاريخه الكبير، ويجب على رموز الزمالك الاتحاد ولم الشمل.

حسين لبيب يصدر بياناً نارياً للرد على مرتضى منصور.. تفاصيل

أصدرت اللجنة المكلفة السابقة لإدارة نادي الزمالك، بياناً للرد على إدارة النادي الحالية برئاسة مرتضى منصور والجهة الإدارية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها تعرضت للانزعاج بشدة بسبب التصريحات الأخيرة من مسئولي اللجنة المكلفة من الجهةا لإدارية بإدارة شئون النادي حاليا.

وتابعت اللجنة "هناك مغالطات كثيرة وتشوية للحقائق، وذلك لما ورد بها على خلاف الحقيقة من إدعاء فيام اللجنة بفصل ووقف تعيين أعداد كبيرة من موظفي النالدي والإدعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي".

وزاد البيان "أزعم مجلس الإدارة بوجود رد للعضويات بمخالفة القانون، ومنع صرف معاشات قدامى نادي الزمالك، وأن اللجنة كانت تسعى للحفاظ على ارض النادي بمدينة السادس من أكتوبر".

وأكمل البيان "تضمنت التصريحات الأخير في إشارة غير حقيقة إلى دعم من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين مع وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارق تجاوزاته".

وأردف البيان "هناك ممارسات تأتي في وضع غير نصابها الصحيح وأن اللجنة بعد إنهاء مهمتها بتوجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها إلتزامها بقيم وتقاليد نادي الزمالك العريق".

واختتم البيان "هناك تسرع في وتيرة الأحداث الخاصة بالنادي وجماهيرة من السقوط في هاوية المهاترات والتلاسن بالاتهامات الباطلة والتي أدت لدخول النادي في نفق مظلم خلال الفترة الماضية، وتم تواجد لجنة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق في المغالطات السابق الإشارة إليها وإعلان الحقائق".

وتهيب اللجنة الجميع بتحري الصدق وإعلان قيم الاحترام والأخلاق السامية، وتلك المبادئ التي تعد أهم معالم السياسة الثابتة والمعلنة للدولة المصرية في عهدها الجديد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.