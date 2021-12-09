/665214/ما-تشكيل-مباراة-مصر-والأردن-المتوقع-في-بطولة-كأس-العرب-2021

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن، في دور الـ 8 لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة مصر والأردن مساء السبت المقبل في تمام الخامسة مساء، وعلى ستاد الجنوب.

ويعاني منتخب مصر من العديد من الإصابات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأردن، ويأتي على رأسها أيمن أشرف وأحمد حجازي، ومحمد مجدي أفشة.

بينما يغيب أكرم توفيق عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين فيصل، محمد شريف، مصطفى فتحي

أما تشكيل الأردن المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: أحمد ثائر، عبد الله نصيب، يزن العرب، محمد أبو حشيش

خط الوسط: محمد فيصل أبو زريق، بهاء عبد الرحمن سليمان، نور الروايدة

خط الهجوم: ياسين البخيت، علي علوان، حمزة على الدردور

تردد قناة اون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مصر والأردن فى كأس العرب

تقام مباراة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة في كأس العرب والذي من المقرر أن يتم إقامته في قطر 2021، حيث حصلت قناة اون تايم سبورت على حق بث مباشر مباراة مصر والأردن.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر نايل سات

الجودة SD

تردد القناة 10853

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح الخطأ 5/6

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

وشارك أيمن اشرف في بداية مباراة الجزائر، وخرج بعد مرور 10 دقائق من المباراة، ليتم عمل أشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وأثبتت الأشعة إصابة أيمن اشرف بجزع في الرباط الداخلي، ويحتاج اللاعب لفترة علاج ما بين 4 أسابيع إلى 5 أسابيع للعودة للمباريات.

وبذلك يغيب أيمن اشرف عن باقي مباريات بطولة كأس العرب، بجانب السوبر الأفريقي وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر أمام الجزائر بهدف لكل فريق في ختام مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.