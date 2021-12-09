/665216/رئيس-مدينة-العلمين-نعمل-24-ساعة-بدون-راحة-للإنتهاء-من-الاعمال-وقريبا-سيتحقق-الحلم

استعرض المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حجم الأعمال والإنجازات والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمدينة، قائلا:" يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات بها نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار على مدار ثلاث دوريات على مدار اليوم العمل مستمر على مدار السنوات24 ساعة فى اليوم.

دوت الخليج

وتابع سمير خلال الزيارة الميدانية لوفد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمدينة مطروح والعلمين لتفقد حجم الإنجازات فى المشروعات القومية:" المدينة صدر لها القراران الجمهوريان، رقم 108 لسنة 2018 بمساحة 48 ألف فدان، ورقم 76 لسنة 2020 بمساحة 102 ألف فدان كامتداد للعلمين الجديدة، وتقدم المدينة الجديدة مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية كبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، بما تتضمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية".

واستكمل رئيس جهاز المدينة:" المخطط الاستراتيجى تضمن مشروعات الحى اللاتينى، ومشروع المدينة التراثية وجامعة العلمين، وكذلك مشروعات الإسكان المميز وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية وتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م3/ يوم كمرحله أولى، ومحطة محولات الكهرباء وتنفيذ الطريق الساحلى الجديد بإجمالى 48 كيلومترا شاملا أعمال الإنارة والكبارى، ومن المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية، كما تضم مراكز بحثية، ومناطق لوجستية ، ومناطق صناعية، وممشى سياحي على مساحة 14 كيلومترا، بالإضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية".

رئيس مدينة العلمين: نعمل 24 ساعة بدون راحة للإنتهاء من الاعمال وقريبا سيتحقق الحلم

ومن جانبه، وجه النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلمانى، الشكر للقيادة السياسية وكافة عناصر المنظومة القائمين على العمل لما يبذلونه من جهد على أرض الواقع وخطة التنفيذ التى تسير على قدم وساق خلال فترة زمنية قصيرة وما تحقق من إنجازات فى ملف المدن الذكية على وجه التحديد".