طارق شوقى: بحث آليات التعاون مع اليونسكو فى مجال التعليم

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستيفانيا جيانينى المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم فى اليونسكو، والدكتور بشر إمام مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق شوقى، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، فضلا عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

واستعرض شوقى، الجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولا إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

من جانبها، ولفتت ستيفانيا إلى الطفرة التى يشهدها ملف التعليم فى مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصرى، مشيدة بالتعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور طارق شوقى بنظيره فى دولة باكستان السيد شفقت محمود الوزير الاتحادى للتعليم والتدريب المهنى بجمهورية باكستان الإسلامية؛ لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم بين الدولتين.