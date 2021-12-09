التموين: توجيهات للمحافظات الساحلية لمتابعة المخزون الاستراتيجى للسلع

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏مديرى المديريات بالمحافظات الساحلية "الإسكندرية – كفر الشيخ – البحيرة ‏‏– مطروح"، بمتابعة المخزون الاستراتيجى من السلع بسبب عدم الاستقرار ‏فى حالة الطقس وتعرضها للأمطار.





وصرح المتحدث الرسمى معاون الوزير أحمد كمال، بأن ‏الدكتور على المصيلحى، تلقى تقريرا من خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، ‏يفيد بوجود استراتيجى من السلع بمخازن الشركة يتعدى الثلاثة أشهر.

وأكد خالد عبد الله فى التقرير الوارد إلى ‏المصيلحى أن نسب صرف السلع التموينية بتلك المحافظات، تعدت 40%، مشيرا إلى أن الشركة تقوم يوميا بضخ كميات كبيرة من السلع.

كما وأضاف أن ميكنة مخازن الجملة مكن الشركة من متابعة الوارد والمنصرف ‏والتدخل فى أى لحظة، كما أشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن الدكتور على المصيلحى، تلقى تقريرا من مديرى مديريات ‏التموين بتلك المحافظات، حول الموقف من توافر الدقيق.

وأفاد التقرير الوارد بتوافر رصد من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام، تحسبا ‏لسقوط الأمطار بتلك المحافظات.

كما أكد المتحدث الرسمى للوزارة أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، يتلقى يوميا تقارير من مديرى المديريات حول ‏الموقف السلعى، وكذلك عمل المخابز وأكدت التقارير الواردة من مديرى ‏المديريات، بأن الأمور مستقرة وأن المخابز تعمل بكامل طاقتها ‏دون توقف.