التموين: توجيهات للمحافظات الساحلية لمتابعة المخزون الاستراتيجى للسلع

وصرح المتحدث الرسمى معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور على المصيلحى، تلقى تقريرا من خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، يفيد بوجود استراتيجى من السلع بمخازن الشركة يتعدى الثلاثة أشهر.
وأكد خالد عبد الله فى التقرير الوارد إلى المصيلحى أن نسب صرف السلع التموينية بتلك المحافظات، تعدت 40%، مشيرا إلى أن الشركة تقوم يوميا بضخ كميات كبيرة من السلع.
كما وأضاف أن ميكنة مخازن الجملة مكن الشركة من متابعة الوارد والمنصرف والتدخل فى أى لحظة، كما أشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن الدكتور على المصيلحى، تلقى تقريرا من مديرى مديريات التموين بتلك المحافظات، حول الموقف من توافر الدقيق.
وأفاد التقرير الوارد بتوافر رصد من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام، تحسبا لسقوط الأمطار بتلك المحافظات.
كما أكد المتحدث الرسمى للوزارة أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، يتلقى يوميا تقارير من مديرى المديريات حول الموقف السلعى، وكذلك عمل المخابز وأكدت التقارير الواردة من مديرى المديريات، بأن الأمور مستقرة وأن المخابز تعمل بكامل طاقتها دون توقف.
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