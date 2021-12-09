مدبولى يشيد بفوز محطة معالجة مصرية بجائزة أفضل مشروع إنشائى فى العالم

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم فى مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021، فى نسختها السنوية التاسعة، وسيتم رسمياً خلال الحفل الذى تعقده اليوم افتراضيا الإعلان عن المشروع الفائز، بمشاركة 21 دولة فى 18 مجالاً مختلفاً فى صناعة التشييد والبناء.





وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ولشركتى "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع العاملين، مشيداً بهذا الإنجاز الذى يعد نتاجاً لعمل شاق، وجهد مضنٍ، وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية، ينعم فيها الشعب المصرى بثمار التنمية والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن فوز مصر بخمس جوائز إنشائية لهذا العام، بل وتربعها على قائمة المشروعات الفائزة، يعد شهادة دولية جديدة بسيرها على مسار التنمية الصحيح، ويبعث برسالة للعالم تبرز وجه مصر المستقبل.

جدير بالذكر أن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى سبتمبر الماضى، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وسبق للمجلة الأمريكية فى سبتمبر الماضى إعلان فوز مصر بأربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، وكانت بذلك الدولة الوحيدة التى تحصد هذا العدد من الجوائز، بالإضافة إلى فوزها اليوم بجائزة أفضل مشروع على الاطلاق لعام 2021 على مستوى العالم.

وفازت شركة المقاولون العرب بجائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودى "الياهو هانبى بالإسكندرية"، والذى نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث، المرحلة الرابعة B4، والذى نفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة، والذى نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتى أهمية مجلة ENR الأمريكية فى كونها متخصصة فى تغطية أخبار وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها فى صناعة الانشاءات. وتقوم المجلة الأمريكية سنوياً بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.