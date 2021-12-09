 محافظ المنيا : هيئة الرقابة الإدارية تصون المال العام 

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، واللواء محمد الزاهد رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا، الاحتفال الذى نظمته الرقابة الإدارية تحت شعار "احفظ حقك، العب دورك، قل لا للفساد" ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد.





جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومنسق وحدة مكافحة الفساد بجامعة المنيا، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، وعمداء الكليات وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والجهات المعنية وممثلى الاتحادات الطلابية.

وأكد محافظ المنيا فى كلمته، أن الإرادة السياسية الداعمة لمجابهة الفساد، هى العنصر المؤثر فى تحقيق العدالة والتنمية وأهداف "التنمية المستدامة 2030"، حيث عملت الدولة المصرية على الأخذ بزمام المبادرة فى مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية، فتضمنت "رؤية مصر 2030" محورًا مستقلًا للشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذى يستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يحٌسن إدارة موارد الدولة، ويقدم خدمات متميزة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويعٌلى من قيمة رضاء المواطن، ويتفاعل معه، وصولاً إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف المحافظ أن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة بين جميع سلطات الدولة والمجتمع معا، فالشراكة المُجتمعية هى سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة ووجه المحافظ خالص التحية والإعزاز والتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية، والتى تمثل الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذى لعمله، فصار دورهم المهم فى مكافحة الفساد محل تقدير وإشادة من جميع مؤسسات الدولة من خلال نجاحهم فى ضبط العديد من القضايا، حتى أصبحوا الشريك الأهم فى حماية المال العام، مؤكدا أنهم درعا يقطع دابر الفاسدين، ويبعث السكينة فى قلوب الشرفاء، ويصون للوطن ومقدراته.

من جانبه، أكد دكتور مصطفى عبدالنبى أن الجامعة تفتح أذرعها وترحب بمؤسسات بلادنا العظيمة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التى تسعى جاهدة فى القضاء على الفساد الذى تطورت أساليبه وأشكاله، حيث تعد مكافحته بكل أشكاله من الأولويات الرئيسية لجميع المؤسسات.

وأشار إلى أن جامعة المنيا بدأت فى مكافحة الفساد منذ أن ميكنت جميع معاملاتها المادية داخل الجامعة وتم إنشاء مجموعة من المنصات للشكاوى والمقترحات كنهج نتبعه لمساعدة دولتنا المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تحقيق التنمية المستدامة التى نصبو إليها، وثمن رئيس الجامعة المجهودات العظيمة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية من أجل الحفاظ على المكتسبات والحقوق والمقدرات.

وأوضح اللواء محمد الزاهد، رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا، أن الحياة الكريمة حق لكل إنسان، ومن المصادفة الادعاء للاهتمام والتأمل أن يحتفل العالم اليوم بهذه المناسبة، بينما يحتفل غدا باليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق العاشر من ديسمبر وهو ما يشير إلى الارتباط الوثيق بين منع ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتى من بينها العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.

وأكد الزاهد أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة ومنع الفساد منذ صدورها فى الـ 9 من ديسمبر عام 2003، وقد أصبحت مصر ضمن الاتفاقية الأكثر شمولا والأوسع انتشارا على المستوى الدولى فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى ذلك توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الأخرى منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا إلى أن الفساد هو أكبر عقبة تقف فى سبيل التنمية المستدامة وآفة كبيرة تحد من فرص الاستثمار وله آثاره السلبية على المجتمعات كافة، وله عدد من الآثار السلبية منها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والقانونية.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حراس الوطن" ، كما قدم رئيس الرقابة الإدارية عرضا حول دور الهيئة فى مكافحة الفساد ورؤيتها ورسالتها خلال المرحلة القادمة، وأبرز حملات التوعية الإعلامية التى تم إطلاقها.