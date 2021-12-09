ضبط أعمال بناء مخالف فى الدقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن ضبط بناء مخالف فى العقار رقم 35 شارع عبدالمنعم رياض فى أثناء صب سقف لزيادة مسطح غرف الخدمات لتحويلها إلى شقة سكنية، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى الأعمال المخالفة لضمان إيقاف الأعمال وفقا للقانون، وتم إخطار إدارة التنظيم لتحرير محضر بالأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، باليقظة التامة على مدار الساعة فى رصد المخالفات لتحقيق الردع العام.
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