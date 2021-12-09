مرور القاهرة : خدمات مكثفة لتنفيذ المرحلة الثالثة من «محور الفردوس»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال محور الفردوس المرحلة الثالثة بشارع أحمد سعيد، لتنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع العباسية عند تقاطعه مع شارع أحمد سعيد "المتجه من العباسية إلى ميدان الجيش" اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، وحتى الساعة صباح بعد غد السبت، مع تحويل حركة المرور يساراً تجاه ميدان عبده باشا.
ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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