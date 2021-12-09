ذوو الهمم على الريد كاربت احتفالا بإطلاق أول مسلسل من بطولتهم فى الشرق الأوسط

تنطلق بعد قليل فعاليات احتفالية "عالم موازِ للفنون المعاصرة"، والتى تقيمها على هامش تدشين مسلسل "القضية 404"، وهو أول مسلسل درامي فى منطقة الشرق الأوسط معظم أبطاله من ذوى الاحتياجات الخاصة. ولأول مرة سيتم تخصيص السجادة الحمراء (ريد كاربت)، للأبطال من ذوى الهمم بجانب نجوم الفن المدعوين للحفل. كما تقام الاحتفالية الفنية بمناسبة اليوم العالمى، للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومن المقرر أن تكرم أبطال المسلسل من ذوى القدرات الخاصة.

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