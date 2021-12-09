متحدث الصحة: إرسال 370 ألف رسالة نصية للمتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف الأساسى من إرسال رسائل نصية لمن لم يتلق الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد "كوفيد19"، التذكير والتنظيم، مناشداً من لم يحصل على الجرعة الثانية ولم تصله رسالة نصية أن يتواصل مع الخط الساخن، ولا يذهب من تلقاء نفسه كون الأمر مرتبط بالتنظيم وعدم التزاحم.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن عدد من وصلتهم الرسائل النصية حتى الآن بلغ 370 ألف مواطن، مشيراً إلى أن الجرعة الثانية للمختلفين عن موعدها ستكون من نفس نوعية التطعيم الذى حصل عليه المواطنين في المرة الأولى.
وأكد "عبد الغفار"، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة وأساسية، كون منظومة المناعة داخل جسد الإنسان لا تكتمل إلا بها، مناشداً المواطنين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
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