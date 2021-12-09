صحيفة إسبانية: محمد صلاح يفضل اللعب لـ "مانشستر سيتي" على برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن الريدز في الانتقالات الشتوية في يناير 2022.

أكدت صحيفة " EL Nacional " الاسبانية، أن فريق ليفربول يفكر في تجديد عقد محمد صلاح قبل انتهاء عقده مع الريدز في يونيو 2023، حيث ترغب إدارة فريق ليفربول في التوصل إلى اتفاق مع مو صلاح مع أجل الاستمرارمع الفريق، نظرا لأهمية صلاح في الفريق.

قالت الصحيفة إن المشكلة الرئيسية هي عدم التوصل حتي الآن لاتفاق بين ليفربول ومحمد صلاح، وفي حال عدم الحصول علي اتفاق سوف يتعين علي فريق ليفربول بيع محمد صلاح في الصيف القادم، حتي لا يرحل مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.

أشارت الصحيفة إلى رغبة محمد صلاح في الانتقال إلى مشروع آخر يطمح فيه إلى الفوز بكل البطولات خلال المستقبل، بالإضافة إلى راتب سنوي قد يتخطى 20 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن هناك اهتمام جديد قد ظهر من جانب مانشستر سيتي لضم محمد صلاح، واللاعب يفضله على برشلونة في الفترة المقبلة، نظرًا لإمكانيات الفريق الإنجليزي المادية مع الملاك الإماراتيين.

شددت الصحيفة على أن محمد صلاح قد يخلق صراعًا جديدا للغاية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الفترة المقبلة، بعيدًا عن صراعهما الفني في الدوري الإنجليزي وصدارة ترتيب البطولة بالوقت الحالي.

وأبدي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رغبته من قبل في التعاقد مع الدولي المصري في الفترة المقبلة ولكن الأزمة المالية التي تضرب فريق برشلونة هي ما تعطل الصفقة حاليًا.