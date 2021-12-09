بالأرقام حصاد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية بكأس العرب.. معلومة صادمة لمصر «صور»

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تنطلق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب غداً بمواجهة تونس أمام عمان في تمام الساعة الخامسة، ثم يليها لقاء قطر أمام الإمارات في التاسعة مساءاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن في اليوم التالي على ملعب الجانوب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي ختام لقاءات دور الثمانية يواجه المنتخب الجزائري نظيره المغرب في لقاء قوي ديربي شمال أفريقيا، بعدما أحتلت الجزائر المركز الثاني خلف مصر.

ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدمت الفرق الثامنية خلال مواجهات دور المجموعات وأبرز اللاعبين لكل منتخب:

من المجموعة الأولى

- قطر: تأهلت بالعلامة الكاملة 9 نقاط، أحرزوا 6 اهداف ، دخل مرماهم هدف وحيد، أبرز اللاعبين لديهم المعز علي أكرم عفيف

- عمان: تأهل المنتخب العماني برصيد 4 نقاط، سجل 5 أهداف، سكنت شباكة 3 أهداف جميل المحمدي ومحسن جوهر

من المجموعة الثانية

- تونس: حصد نسور قرطاج 6 نقاط، سجل 6، ودخل مرماه 3، لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم سيف الجزيري هداف البطولة بثلاثة أهداف ويوسف المساكني وفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف بالإضافة لعلي معلول.

- الإمارات: تأهل برصيد 6 نقاط، أحرز 3 أهداف سكنت مرماه هدفين، أبرز اللاعبين إسماعيل مطر وعلي مبخوت

من المجموعة الثالثة

المغرب: تأهل أسود أطلس بالعلامة الكاملة 9 نقاط، أحرز 9 أهداف ولم تسكن شباكة أي أهداف، أبرز اللاعبي أشرف بن شرقي وإسماعيل حداد وعبد الاله الحافيظي ووليد الكارتي بالإضافة إلى بدر بانون

الأردن: تأهل منتخ الأردن برصيد 6 نقاط أحرز 6 أهداف، سكنت شباكة 5، أبرز اللاعبين حمزة الدردور وبهاء فيصل

من المجموعة الرابعة

مصر: تأهل منتخب الفراعنة برصيد 7 نقاط، سجل 7 ، سكن شباكه هدف وحيد، يوجد لاعبين مميزين تألقو خلال البطولة أبرزهم حسين فيصل وعمرو السولية و أحمد رفعت ومصطفى فتحي بجانب خط الدفاع المميز الونش وحجازي وفتوح وأكرم توفيق

الجزائر: تأهل المنتخب الجزائري برصيد 7 نقاط سجل 7 أهداف، سكن مرماه هدف، لديه كوكبة من النجوم أبرزهم بغداد بونجاح وياسين إبراهيمي ويوسف البلايلي