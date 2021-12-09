/665217/وفاة--شاب بسبب-خلافات-الجيرة في-الإسكندرية

شهدت منطقة العوائد بالإسكندرية، اليوم الخميس، لقي شاب مصرعه، بسبب خلافات الجيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد طعنه بسلاح أبيض، حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشادة وجثة شاب بمنطقة العوائد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة "م. ع" 31 سنة، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيقات ومعاينة الجثة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لقي شاب مصرعه بسبب خلافات الجيرة بسلاح أبيض

القبض على المتهم

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتم إلقاء القبض على المتهم فى الواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر أكد مصدر أمني، كواليس جديدة في واقعة انتحار شاب داخل شقته شنقاً بالجيزة، بأن الشاب اقدم علي الانتحار بسبب مرورها بأزمه نفسيه بسبب خلافات عاطفيه مع خطيبته، ولا شبهه جنائية في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده، مفادها بالعثور علي جثة شاب مشنوق داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة شاب معلق بحبل في جنش حديدي.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الشاب كان يمر بأزمه نفسه بسبب خلافات عاطفيه مع خطيبته، ولا شبهه جنائية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.