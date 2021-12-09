رئيس إسكان النواب يتحدث لـ دوت الخليج من أعلى إحدى أبراج مدينة العلمين«بنشوف إعجاز..وحياة كريمة تخدم 60مليون مصري »«فيديو»

/665220/رئيس-إسكان-النواب-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-من-أعلى-إحدى-أبراج-مدينة-العلمينبنشوف-إعجازوحياة-كريمة-تخدم-60مليون-مصري-فيديو

تحدث النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لموقع دوت الخليج، من أعلى إحدى أبراج مدينة العلمين أثناء زيارة اللجنة لمحافظة مطروح مؤكدًا على أن مدينة العلمين هو مدينة عالمية تمثل طفرة كبيرة من مدن الجيل الرابع حيث مراعاة كافة التصميمات العالمية والبيئية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى إطار زيارة لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات القومية، مؤكدا على أن أهم ما يميز مدينة العلمين أيضا بجانب كونها مدينة عالمية ومتواكبة مع تطورات العصر أنه بها 14كيلوا ممشى لجموع المصريين والفئات المختلفة، كما أنها تناسب جميع الفئات المصريين ومتكاملة من إطارات سكانية وعمرانية وصناعية واستثمارية وأيضا سياحية وترفيهية.

ولف إلى أن الجهود التى تتم بالساحل الغربى تخدم أهالينا فى مطروح من مشروعات قومية وأيضا من جهود خاصة بشأن توفير أماكن بديلة لأهالينا الذين تصادفت أماكنهم مع المشروعات القومية وعملت الدولة على تعويضهم وأيضا توفير أماكن بديلة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتم مثلما تتم فى الريف المصرى جهود بشأن حياة كريمة لكل المصريين والقرى، مؤكدا على أن 60مليون مواطن يستفيدون من حياة كريمة منهم من هما فى الريف ومنهم من هم بالساحل الغربى.

رئيس إسكان النواب يتحدث لـ دوت الخليج من أعلى إحدى أبراج مدينة العلمين«بنشوف إعجاز..وحياة كريمة تخدم 60مليون مصر»

وكرر النائب عماد سعد حمودة شكرهللحكومة وسرعة الإستجابة على مطالب أهالى مطروح الذين تصادف وجود أماكنهم وأراضيهم مع المشروعات القومية ومن ثم تعويضهم وضرورة توفير أماكن بديلة لهم، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على ضبك المخططات العمرانية الجديدة بطول الساحل الغربى من الحمام لمطروح.