/665221/عمرو-دياب-يشوق-الجمهور-لأغنية-جديدة-بعنوان-خلي-الحجر-ينطق

شوق الهضبة عمرو دياب، الجمهور لأحدث أغنياته التي من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، والتي أتت بعنوان «خلي الحجر ينطق» وفقا لما أعلنه الفنان.

دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات عمرو دياب

وكتب عمرو دياب خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “استنى أغنية عمرو دياب الجديدة خلى الحجر ينطق.. قريباً وحصرياً".

عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية «لو بتحب»

من جانبه، طرح الفنان عمرو دياب مؤخرًا، أحدث أعماله الغنائية «لو بتحب»، والتي أطلقها خصيصا بهدف الإعلانات عن إحدى شركات السيارات.

وطرح الهضبة أغنيته الجديدة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كما أطلقها عبر فودافون، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.

تفاصيل كليب أغنية عمرو دياب الجديد

وظهر عمرو دياب في الكليب الذي أخرجه طارق العريان بـ5 إطلالات أحدهم وهو يقود السيارة مرتديا قميص بالونين الأحمر والكحلي، كما ارتدى تشيرت بني فاتح وجاكت كلاسيك رمادي اللون.

وكانت أحدهم بإطلالة شبابية، إذ ارتدى شورت جينز وقميص نصف كم.

الهضبة يتألق بأغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

هذا وتصدرت أغنية «رايقة» التي طرحها منذ أيام تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.