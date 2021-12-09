/665224/أمين-تنظيم-مستقبل-وطن-من-أعلى-إحدى-أبراج-العلمينتحيا-مصر-والرئيس-عبد-الفتاح-السيسىفيديو

تحدث النائب يحى عيسوى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، لموقع دوت الخليج من أعلى إحدى أبراج مدينة العلمين، وذلك على هامش زيارة لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمحافظة مطروح ومنها لمدينة العلمين.

دوت الخليج

وأكد على أن ما رصدته اللجنة يؤكد الإعجاز الكبير الذى يتم على أرض مدينة العلمين وأن مدن الجيل الرابع ستكون إطار فعال لمواجهة الزيادة السكانية والإمتداد العمرانيى الحقيقى خاصة أنه ضمن نحو 14مدينة ذكية يتم تنفيذها على أرض مصر بإرادة حقيقة للبناء والتنمية.

وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على أنه بمجرد دخول أبراج العمليين ردد دوت الخليج تأكيدا على أن الإرادة وبالإرادة يستطيع المواطن أن يحقق أحلامه مهما كانت التحديات، مؤكدا على أنه يوجه رسالة تقدير وشكر للقيادة السياسية من على أرض العلمين وأيضا شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى.

أمين تنظيم مستقبل وطن من أعلى إحدى أبراج العلمين«دوت الخليج والرئيس عبد الفتاح السيسى»«فيديو»

يذكر ان وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يواصل زيارته التفقدية لمحافظة مرسي مطروح، حيث يقوم بجولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وقال النائب عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة حريصة علي تفقد المشروعات القومية والاستماع إلي مطالب الأهالي والتقى وفد النواب أمس اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وزار الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة مطروح .

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبوحسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.