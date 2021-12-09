وفد البرلمان بمطروح: العلمين الجديدة حلم مصر الذي حققه السيسي«فيديو صور»

/665225/وفد-البرلمان-بمطروح-العلمين-الجديدة-حلم-مصر-الذي-حققه-السيسيفيديو-صور

تفقد وفد البرلمان برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير الاعمال بالمدينة وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة "احنا بنواصل الليل بالنهار علشان نحقق الحلم"، مؤكدا علي ان الدولة توفر جميع الامكانيات لتحويل حلم العلمين الي حقيقة.

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