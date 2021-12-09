/665226/أهالى-الضبعة-يوجهود-التحية-للرئيس-السيسى-خلال-زيارة-إسكان-النوابتحيا-مصرفيديو

ردد أهالي التجمعات القروية بمدينة الضبعة، هتاف " دوت الخليج"، و" يحيا السيسى"، وذلك تعليقا على الإستجابة السريعة لمطالبهم الخاصة بتوفير تجمعات سكنية مخططة، بعد أن استمع وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمطالبهم بشأن التعويضات والأماكن البديلة.

دوت الخليج

وأعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاستجابة من قبل الحكومة لمطالب أهالي التجمعات القروية بالمدينة على أن يتم توفير تجمعات مخططة شاملة جميع المرافق والخدمات ومؤهلة للحياة، وهذا ما استقبله الأهالي بالفرح مرددين هتاف دوت الخليج.

أهالى الضبعة يوجهود التحية للرئيس السيسى خلال زيارة إسكان النواب«دوت الخليج»..«فيديو»

ووجه الأهالي الشكر للقيادة السياسية على الاستجابة السريعة للمطالب، مؤكدين أنهم مع القيادة السياسية فى كل خطوة الهدف منها تحقيق التنمية.

ويشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، رمضان أبو حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.