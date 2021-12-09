/665227/خالد-الغندور-يعلن-موعد-انتقال-محمد-صلاح-للزمالك-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور على فيس بوك "الصراحة يعني أنك على سن 38 تكون موجود في نادي الزمالك، وتختم حياتك الكروية".

وزاد "الزمالك النادي اللي أن بتحبه من وأنت صغير والتيشرت لايق عليك يأبو صلاح".

واختتم "سيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها، أنت أحسن لاعب في العالم".

محمد صلاح: لا أفكر فيما يتعلق بـ شرب الخمور.. والشهرة والمال جعلوني أكثر هدوءا وصراحة مع نفسي

كشف محمد صلاح خلال لقائه مع المذيع عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على شاشة إم بي سي مصر، الكثير من تفاصيل حياته.

عن سؤال عند احراز لأهداف في المباريات لماذا لا تحتفل مع جميع اللاعبين رد قائلاً:" بالعكس أعتقد أن أنا اكثر اللاعبين أحتفلاً مع الجميع خاصة عندما تكون المباراة بنتيحجة 0-0 ونقوم لاحراز اهداف".

هل يشعر صلاح بالغيرة من لاعبي ليفربول

و قال صلاح: "لا أشعر بغيرة لو سجل أحد غيري الأهداف، بالعكس هذا يمنحنا مساحات أكبر للعب، وهذا ما يحدث مع منتخب مصر أيضا حاليا"

عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وعن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد تابع قائلاً:" تحدث مع رامي عباس عن عددة امور وبعد ذلك شاهدت اليويتوب وبعدها نمت لم يحدث الكثير هذا اليوم".

وتابع "عملية التأمل تأتي بغرض الاسترخاء أو تخيل المباراة في ذهني قبل لعبها، الهدف في شباك مانشستر سيتي سجلته في ذهني قبل أن أسجله في الحقيقة، وكذلك بنسبة أقل هدفي ضد واتفورد".

عما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو؟

وبسؤاله عما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو كشف "لم أتحدث مع كريستيانو قبل مباراة مانشستر يونايتد، كلانا كان مندمجا مع المباراة لأنها مباراة كبيرة جدا، كل تفكيري في الفوز والتسجيل، وكل تفكيره بالتأكيد في مساعدة فريقه".

عن سؤال هل من الممكن ان يكون السبب في رحيل المدير الفني السابق لمان يونايتد

وعن سؤال هل من الممكن ان يكون السبب في رحيل المدير الفني السابق لمان يونايتد بعد الخسارة رد ضاحكاً:" مليش دعوة بالموضع ده، ولكن اعتقد السبب هو النتيجة الكبيرة".

وبسؤاله هل يتأثر أي فريق خسر بخمسة أهداف أجاب صلاح ضاحكا "لا أريد أن أتدخل في ذلك الموضوع لأنه موضوع حساس".