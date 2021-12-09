وزيرا العدل والاتصالات: روح التعاون بين الوزارتين سبب لنجاح المشروعات

جدة - نرمين السيد - اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بحضور المهندس سامح العكارى، المدير التنفيذى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين.





رحب وزير العدل فى بداية الاجتماع بوزير الاتصالات الحضور وأعرب عن تقديره لدور وزارة الاتصالات فى المساهمة فى تطوير منظومة التقاضى الإلكترونى، والذى توج بإطلاق منصة التقاضى عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية مؤخرا.

وأشار إلى أن روح التعاون والتفاهم التى تجمع بين الوزارتين سبب رئيس فى نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين وزارتى العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة.

واستعرض العديد من المشروعات التكنولوجية المشتركة، ومنها مشروع تحويل الكلام الشفوى إلى نص مكتوب والذى تم تطبيقه بالفعل فى عدد من المحاكم، وقد تم الاتفاق على تطوير ذلك المشروع لتحقيق أقصى استفادة منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام من أى لغة إلى اللغة العربية مع الحفاظ على عدم تداخل الأصوات.

كما تم الاتفاق على زيادة عدد وحدات إصدار الشهادات عن بعد ونشرها فى العديد من المواقع الحكومية والخاصة تيسيرا على المواطنين.

وأشار وزير العدل إلى ضرورة الاستفادة من سرعة تفعيل الذكاء الاصطناعى فى منظومة الأحوال الشخصية للتيسير على المواطنين لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصرى وذلك عن طريق توفير البنية المعلوماتية من خلال تطبيق يربط بين الجهات والمؤسسات الحكومية يمكن من سرعة ودقة إتخاذ القرار فى مسائل الأحوال الشخصية مؤكدا ضرورة سرعة بدء العمل بها.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تألوا جهدا فى سبيل التعاون مع وزارة العدل فى إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبنى التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية، موضحا أن النجاح الذى يتحقق فى مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزا لمزيد من التعاون والشراكة البناءة فى سبيل تطوير منظومة التقاضى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مشروع عدالة مصر الرقمية من خلال التعاون البناء بين الوزارتين سيكون بمثابة طفره على مستوى منظومة التقاضى، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التحول الرقمى فى القضاء المصرى وبناء منظومة تقاضى موحدة بما يسهم فى رفع كفاءة النظام القضائى وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين مشيرا إلى أهمية سرعة البدء فى تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعى وتطبيقه فى منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة فى توفير دائرة المعرفة بما يؤثر من سرعة اتخاذ الإجراءات.