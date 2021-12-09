مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة فضية تذكارية فئة 5 جنيهات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عاما على إنشاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وحدد قرار مجلس الوزراء سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها بسعر 375 جنيها.

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